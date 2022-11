Bulgaaria politsei leidis Eesti kodaniku luksusmaasturist kümme illegaalset immigranti

Trakia maanteel aset leidnud tagaajamist kommenteeris pühapäeval aasta liikluspolitseiniku väljakuulutamise tseremoonial siseminister Ivan Demerdžiev, kelle sõnul tuleb riigis muuta seadusi, kuna karistused illegaalsete immigrantide transportimise eest on naeruväärselt väikesed.

Tagaajamise Trakia maanteel põhjustas politseile laekunud vihje, et Porsche maasturisse on paigutatud kümme illegaalset immigranti ja auto asus teele Serbia piiri poole, et immigrandid sinna viia, vahendas Novinte.