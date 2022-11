Ida-Virumaal sadas maha esimene lumi

«Väike osatsüklon, mis Eesti kohalt kagu-lõuna suunas liigub, tõi Ida-Virumaale lörtsi ja lume täna hommikuks,» kirjutas Kiitsak, jagades fotot Sinimägedest.

Sünoptikud ja ilmatargad on ka varem Postimehele ennustanud, et esimest lund võib oodata juba novembri keskpaigas, mil ilm külmemaks muutub.

Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak sõnas oktoobri lõpus, et külmema õhu sissetungi on tõenäoliselt sagedamini oodata novembri teisel poolel, mil võib hakata ka lund sadama. Küll aga lisas ta, et esimene lumi ilmselt maha ei jää ning püsiv lumikate tekib tema sõnul tõenäoliselt idapoolsetes maakondades detsembris, Lääne-Eestis veel hiljem.

Ilmatark ja metsavana Arvo Saidla arvas oktoobris sarnaselt juhtivsünoptikule, et päris külmaks võiks minna novembri keskpaigast. Küsimusele, et millal esimene lumi maha võiks sadada, vastas ta, et vahetult enne kadripäeva.

«See peab paika, sest tavaliselt on olnud nii, et kui luiged ilmuvad, siis kuskil kolme nädala jooksul hiljemalt tuleb lumi,» ütles Saidla, lisades, et talve esimene pool on pehmem, veebruar ja märts olevat aga talvisemad kuud.