Tallinlased saavad tutvuda hääletusele pandud kaasava eelarve ideedega

Kõige rohkem algatusi on hääletusel Nõmmel, kus linnaosa elanikud saavad valida 18 idee vahel. Kristiines läheb hääletusele 17 ideed, Kesklinnas 16, Mustamäel 14, Põhja-Tallinnas 14, Haaberstis 12, Pirital 12 ja Lasnamäel 11 ideed, teatas linnavalitsuse kommunikatsiooniosakond.

Kõigi esitatud ideedega saab tutvuda ja lemmikute eest oma hääle anda alates järgmisest esmaspäevast, 21. novembrist kuni 4. detsembrini veebilehel kaasaveelarve.tallinn.ee. Selleks, et hääletusel oleks kaalu ja jõudu ning idee realiseeruks, peab hääletusel osalenute arv täitma lävendi, milleks on Kristiines, Nõmmel ja Pirital 500 hääletajat, Haaberstis, Kesklinnas, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas vähemalt 1000 inimest ning Lasnamäel on selleks lävendiks 1500.