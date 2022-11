Korteriühistud on kriisiks valmistumisel üksi jäetud

Tallinnas Mustamäel Tammsaare teel asuva 16-korruselise elamu korteriühistu juhi Aavo Vääni sõnul pole ametnike seas üksmeelt isegi selles, kuidas generaatori paigaldamist korrektselt vormistada. «Meil oli päästeametnikega nõupidamine ja nemad ütlesid, et generaatori jaoks tuleb ehitusluba võtta. Küsisin siis linnaplaneerimise ametist ja sealt öeldi, et te ju ei ehita midagi, ehitusluba pole vaja,» rääkis Vään.

Tema juhtimise all olevas elamus generaatori paigaldamisega probleeme pole. Kilbiruumi kõrval on eraldi ruum, kus majahoidja hoiab puhastusvahendeid. See tehakse tühjaks ja seal ei kujuta generaator endast mingit ohtu. Siiski ei lahenda ka suur ja võimas generaator kõiki kortermaja probleeme.