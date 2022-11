Katkestasid ajateenistuse? Varsti on võimalik seda jätkata

Riigikaitsekomisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul vabastatakse ajateenija ajateenistusest enne väljaõppe lõppemist näiteks juhul, kui ajateenijal on tekkinud mõni terviseprobleem, mille tõttu ei vasta ta ajutiselt tervisenõuetele.

Kehtiva korra kohaselt võetakse enne tähtaega vabastatud ajateenija reservis oleva isikuna arvele ning tema hilisem reservteenistus sõltub sellest, millises mahus ta väljaõppe omandas ja kas see oli piisav, et määrata ta sõjaaja ametikohale.

Kaljulaidi sõnul on praktika aga näidanud, et vahel soovivad ajateenistuse eri põhjustel ennetähtaegselt lõpetanud inimesed hiljem oma väljaõpet jätkata. «Komisjon otsustas seetõttu luua õigusliku aluse, mis võimaldab inimese soovi korral ja ajateenistuskoha ülema nõusolekul jätkata ajateenistust sealt, kus väljaõpe varem pooleli jäi,» selgitas ta.

Kaljulaidi sõnul puudutab muudatus ka naissoost ajateenijaid, kes jäävad lapseootele, peavad seetõttu oma ajateenistuse katkestama ning kellel praegu pole võimalust ajateenistusse naasta. «Riik peab tegema kõik selleks, et naistel oleks soovi korral võimalik riigikaitsesse panustada. Muudatus aitab kaasa, et kellelgi ei jääks karjäär Kaitseväes tegemata vaid seetõttu, et ta soovib ühtlasi olla ka ema,» ütles ta.