Reitingud: Reformierakonna toetus on taas tõusnud üle 33 protsendi

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul näitavad selle nädala erakondade toetusnumbrid, et Reformierakonna positsioon EKRE ees on paranenud. Kui septembri lõpus langes Reformierakonna toetus 30 protsendi peale, siis praeguseks on see tõusnud kolme protsendipunkti võrra ning samas on EKRE toetus viimastel nädalatel mõnevõrra langenud.

«Nagu ka eelmisel nädalal, näeme ka praegu, et see langus on toimunud ennekõike eestlastest valijate hulgas ning vene valijate seas püsib EKRE toetus rekordkõrge, umbes 25 protsendi juures. Kolmandal kohal on oma positsioone jõudsasti parandanud Keskerakond, kelle toetus on tõusnud taaskord üle 15 protsendi. Kusjuures Keskerakond on viimastel nädalatel olnud ainus erakond, kelle toetajate absoluutarv on kasvanud. Erakonna toetus on viimasel ajal kasvanud jõudsalt just eesti valijate hulgas ning see kasv hetkel paistab jätkuvat. Kindlasti ei olda veel oma madalseisust väljas, kuid on ilmne, et vähemalt praeguseks on kõige keerulisem moment ehk möödas,» rääkis Mölder.