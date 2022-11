Karis: ilma Putini algatatud sõjata Ukrainas raketid Poolas ei langeks

«Kinnitasin telefonivestluses Poola riigipea Andrzej Dudaga Eesti igakülgset tuge Poola territooriumile kukkunud rakettide intsidendi asjaolude selgitamisel,» teatas Karis pressiteate vahendusel, lisades, et Eesti on valmis oma liitlast aitama.

«Venemaa agressioon on oht kogu Euroopale. Me ju näeme, et raketiintsident Poola külas Ukraina piiri lähedal on otseselt seotud Putini režiimi agressioonisõjaga. Ilma Venemaa algatatud sõjata Ukrainas raketid Poolas ei langeks ning see näitab taaskord vajadust tugevdada NATO kollektiivkaitset idatiival, sealhulgas õhu- ja raketikaitses,» rääkis Karis.