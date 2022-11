Tallinn kehtestab arendajatele ühtsed reeglid avaliku taristu rajamiseks

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul võib see teema esmapilgul tunduda väga tehniline, aga tegelikult on sellel määrav tähtsus Tallinna lähiaastate arengu jaoks. «See määrus kirjeldab protseduuri, kuidas linn ja arendaja lepivad omavahel kokku selles, kui palju arendaja maksab tänavate, parkide, kanalisatsiooni ja muude konkreetse arendusega seotud rajatiste ja erandkorras ka ehitiste rajamise eest, kui need on vajalikud mitte ainult konkreetse arenduse, vaid ka teiste linnakodanike jaoks. Siiani linnal puudus ühtne kord selliste küsimuste menetlemiseks ja neid küsimusi otsustati läbirääkimiste käigus,» rääkis Svet.