Läänemets: hooletuile loomaomanikele peab rakendama vastavaid meetmeid

«Meediasse jõudnud juhtumid on ülimalt võikad ja kahetsusväärsed ning olemasolevatest reeglitest kinni pidades oleks saanud neid ennetada. Koerte ja kasside pidamist reguleerivad vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele valla- ja linnavolikogu kehtestatud eeskirjad. Need eeskirjad peaksid olema piisavad, et nende järgimine ennetab ja välistab sellised tõsised juhtumid,» ütles minister Läänemets BNS-ile.

Siseminister tõdes, et paraku osa loomaomanikke eiravad neid reegleid ega anna aru, et seavad sellega ohtu ka teiste inimeste elu ja tervise. «Mitme meedias kajastatud loo puhul on üsna selge, et raskete tagajärgedeni on viinud süstemaatiline reeglite eiramine ning hooletus loomaomaniku poolt. Seetõttu julgen väita, et küsimus pole niivõrd nõuete karmistamises, vaid olemasolevatest nõuetest kinni pidamises ning vastasel juhul vajalike meetmete rakendamises,» lausus Läänemets.

Kui loomaomanik ei suuda oma looma eest hoolt kanda või on see loom agressiivne ja kaaskodanikele ohtlik, tuleb Läänemetsa sõnul loom lihtsalt omanikult ära võtta. «Kui tegu on tõesti agressiivse ja inimestele ohtliku isendiga, paraku ka magama panna,» lisas siseminister.