100 nägu ⟩ Roman Gribov: saatis vene sõjalaevad sinnasamusesse

Pärast lühiajalist vaikust oli kuulda Romani häält vaikselt ütlemas kolleegile, et noh, see ongi kõik, ning küsimas, kas peaks nad pe*se saatma, millele kõlas vastus, et igaks juhuks võiks. Seejärel kõlaski Gribovi sümboolne vastus Vene nõudmistele: «Vene sõjalaev, mine mu**i!»

Tegemist oli Koljat vs Taavet momendiga. See inspireeris Ukraina sõdureid ja rahvast sõja alguspäevil, mil pealetungivad Vene väed Ukrainas veel domineerisid ning olukord tundus paljudele lootusetu. Kuna esialgu arvati, et piirivalvurid hukkusid Vene sõjalaevade pommide all, süstis see inimestesse vaprust, ohvrimeelsust ning tahet anda endast kõik massiivse vastase vastu, kelle alistamine tundus olevat vaid soovunelm. Selline trots ongi Ukraina edu valem.