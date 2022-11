Kiusamine lasteaias: «Mu poeg lükati liumäelt alla, käeluu läks puru.»

Tiina (nimi muudetud) elab Tartu külje all alevikus. Tema poeg koges kiusamist juba esimesel lasteaia-aastal. «Tal on väike kõnehäire ja kuna ta oli uus laps, hakati teda kohe kiusama. Seda suudeti kontrolli all hoida, kuni üks päev kasvataja helistas nuttes, et mu poeg pandi mänguruumi luku taha. Nad ei teadnud, kui kaua ta seal olnud oli,» kirjeldas Tiina.