100 nägu ⟩ Oleg Švaikovski: ettevõtja, kes teenib inimesi ja jumalat

«Minek õigeusu kooli oli otsus, mille poole olin liikunud juba palju aastaid. Soov lahkuda Nortalist ja korporatiivmaailmast oli juba ammu küpsenud. Enne sõitu Ameerikasse tegin ettevõtte juhtkonnale selgeks, et Ameerika projekt jääb minu jaoks viimaseks,» rääkis ärimees.

Hiljuti astus Švaikovski Tallinna Ülikooli doktorantuuri, kus ta tegeleb interdistsiplinaarsuse pedagoogilise probleemiga ehk siis eri ainete sünteesiga õppetöös.

Švaikovski nõustub, et tema kohta käib moekas ingliskeelne termin downshifting – vabatahtlik keeldumine edukast karjäärist, kõrgetest sissetulekutest ja tarbimisfilosoofiast selleks, et seostada end rohkem kõrgemate moraalsete väärtuste või näiteks oma ühiskonna teenimisega.

Samas ei pea ta end ärimaailmas ja selle väärtustes pettunuks. Tema hinnangul on Eesti IT-turg tõusuteel ja sellel on, mille üle uhkust tunda. Nortal on IT-sektori jäämurdjana kogu Eesti eesotsas, arvab Oleg Švaikovski.

Švaikovski on paari aasta pärast oma kümnendat juubelit tähistama valmistuva Püha Johannese kooli juhatuses ja üks selle asutajatest. Kui seni oli ta vaid füüsikaõpetaja, siis peagi võtab ta enda kanda teatud administratiivsed ülesanded, saades Püha Johannese kooli aasta pärast avatava gümnaasiumi juhiks.

Oleg Švaikovski õpetab füüsikat eesti keeles. Koolis toimub õppetöö täielikult eesti keeles, erandiks on ainult need 10 protsenti lastest, kelle emakeel on vene keel. Nemad õpivad vene keelt ainena venekeelse kooli programmi järgi.

Arvestades sellega, kuidas Vene õigeusu kirik on end sidunud sõja toetajate ja läänevastasusega, on see eestikeelne ja inimlikele väärtustele rajatud õigeusukool Nõmme mändide vahel nagu valguse ja headuse majakas.