Keskerakond kinnitas valimiste hüüdlause

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas erakonna pressiteenistuse vahendusel, et just Keskerakond on nii opositsioonis kui ka koalitsioonis seisnud otsuste eest, mida tihtipeale ei ole oponentide poolt peetud võimalikuks ega vajalikuks.

«Kui Keskerakond 2016. aastal valitsusse tuli, ei pidanud hoopis meie võimalikuks jätkata peenhäälestusega, vaid teha vajalikke, aga ka julgeid otsuseid inimeste heaks. Täna on julgeid otsuseid vaja veelgi enam,» rõhutas Ratas.

Keskerakond läheb riigikogu valimistele vastu reipa tunnuslausega. Foto: Keskerakonna pressiteenistus

Ta tõi toonastest kriitikatki pälvinud otsustest välja muuhulgas tulumaksuvaba miinimumi tõusu 180 eurolt 500ni, lisarahastuse ja reformid tervishoius, tasuta ühistranspordi, aga ka konkreetsed sammud parandamaks eakate toimetulekut.

«Keskerakond on tõstnud erakorraliselt pensione ning võtnud vastu otsuseid, tänu millele tõuseb juba järgmisel aastal keskmine vanaduspension 704 euroni. Lisaks oleme tõstnud üksi elava eaka toetust ja mitmeid teisi toetusi,» tõi Ratas välja ning lisas, et uus eesmärk on viia keskmine vanaduspension 1000 euroni kuus.

Ratas lisas, et ka viimased vaidlused Reformierakonnaga nii energiahindade kompenseerimisel kui ka lastetoetuste tõstmisel näitasid selgelt, et erakond on valmis Eesti inimeste eest seisma.