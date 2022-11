Uus lahendus: rendi oma auto Boltile välja

Kui inimene rendib Tallinnas Bolt Drive'ile oma auto, siis on ettevõtte sõnul talle kuni 1230 euro suurune kuusissetulek garanteeritud. «Meie kanda jäävad auto igapäevased kasutuskulud ning tagame ka teie auto turvalisuse,» võib lugeda ettevõtte kodulehelt. Auto rendile andmine ei maksa inimesele aga midagi.

Ettevõtte üks juhtidest Martin Villig kirjutas sotsiaalmeedias, et tegu on pilootprojektiga. «Autoomanikel on võimalus oma uuemad autod Bolt Drive'i rakenduse kaudu välja rentida ja teenida igakuiselt 450–1200 eurot renditulu,» märkis Villig.