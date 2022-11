Endine kriminaal jännis prügimäe ära koristamisega

Raplamaa ebaseadusliku prügila üle käib tuline vaidlus – mees, kelle kinnistult keskkonnaameti andmetel osa prügist pärineb, ütleb, et ta on orki tõmmatud. Keskkonnaameti kinnitusel on nende uuring põhjalik ja pole kahtlustki, kes on prügi omanik.