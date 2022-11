Saksamaa hävitajad teevad Eesti õhuruumis madallende

Kaitseväe peastaap vahendas, et madallennud toimuvad 21. ja 23. novembril Lõuna- ja Kesk-Eesti madallennu aladel mitte madalamal kui 152 meetrit (500 jalga) ajavahemikul 13 kuni 15. On võimalik, et lennukid mööduvad asulatest või üksikutest taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid siiski vältida.