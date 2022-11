Sõjapidamine pea peale? Eesti diviisi loomiseks valmis juriidiline alus

Diviisi loomise vajadus tuleneb NATO juhtimisahela sõjalisest loogikast, kirjutas kaitseministeerium eelnõu seletuskirjas. Korpus, mis on pandud regiooni, kuhu kuulub ka Eesti, sõjalist tegevust juhtima, vajab enda alluvusse juhtimiselementi ehk diviisi. Algselt loodi sellel eesmärgil Lätis põhjadiviis, kuhu Eesti ka raamriigina läks. Paralleelselt diviisi käivitamisega jätkus analüüs, kas põhjadiviis on juhtimiselemendina kõikide Balti riikide tarbeks piisav, ning selle tulemusel koostatud sõjaline nõuanne näitas, et ühest diviisist Eesti ja Läti kaitsmise tarbeks ei piisa.