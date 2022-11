OTSE ⟩ Kallas annab riigikogule ülevaate valitsuse Euroopa Liidu poliitikast

Tegu on praeguse riigikogu koosseisu viimase Euroopa Liidu poliitika teemalise aruteluga, kus tehakse kokkuvõtteid senisest tööst. Tingituna Venemaa agressioonist Ukraina vastu keskendutakse suuresti just Ukrainale ja agressioonist tõukuvatele väljakutsetele, vahendati pressiteates.

Raivo Tamm ütles julgeolekuolukorrast rääkides, et Euroopa Liidus on Ukraina toetamisel üksmeel, ent praegu on finantsabi antud ad hoc korras ja esimesel võimalusel tuleks tagada rahalise toetuse prognoositavus ja regulaarsus. Ta toonitas, et Euroopa Liit peab Ukrainat toetama ühendusega liitumisel ning üha enam tuleb panustada Ukraina ülesehitamisse.

Komisjoni esimees kõneleb ka energeetikast. Ta osutas, et energiahinnatõusu on kiirendanud Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu ja gaasitarnete peatamine mitmesse riiki. Tamm märkis, et Euroopa Liidu liikmesriigid on ühiselt teinud mitmeid samme, et vähendada sõltuvust Venemaa energiakandjatest ja leevendada tekkinud energiakriisi.