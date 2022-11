Tallinna vanalinnas hakkab tegutsema robotkuller

Cleveron Mobility ASi ehitatud robotkuller Clevon 1 on väikeste gabariitidega (laius 1,15 m,

kõrgus 1,55 m ja pikkus 2,5 m), kerge (kaal 500 kg) ja varustatud teiste liiklejate, kaasa arvatud jalakäijate ohutuse tagamiseks 360-kraadilist vaatenurka omavate lidaritega. Robotkuller on täiselektrilise ajamiga müra- ja heitmevaba liiklusvahend. Seetõttu on see vanalinna kitsastel tänavatel võrreldes tavaliste mootorsõidukitega eelistatum kaupade kättetoimetamiseks, öeldakse eelnõu seletuskirjas.