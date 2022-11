Erakondade reitingud: EKRE toetus on langemas

Kui liidrikohal oleva Reformierakonna toetus viimastel nädalatel märkimisväärselt muutunud ei ole, siis olulisemad trendid on näha teisel kohal oleva EKRE ja kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetuse puhul. EKRE toetus on viimase viie nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra ning Keskerakonna toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,8 protsendipunkti võrra.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on Keskerakond parandanud nii oma suhtelist toetust kui ka toetajate absoluutarvu, EKRE puhul on aga olnud mõlema trend vastupidine.

«Keskerakonna toetus kasvab jätkuvalt ennekõike eestlastest valijate seas. Viimati tõusis erakonna toetus selles valijagrupis nii kiiresti siis, kui algas koroona esimene laine ja ametis oli Jüri Ratase juhitud valitsus. EKRE toetuses on trend vastupidine. Pärast hüppelist tõusu vene valijate hulgas näeme, et EKRE hoiab oma positsiooni selles valijagrupis. Samas on toetus eesti valijate seas viimastel nädalatel langenud pea viis protsendipunkti. Esimest korda näeme, et EKRE suhteline toetus eesti ja vene valijate hulgas on sisuliselt võrdne – natuke enam kui 25 protsenti,» rääkis Mölder.