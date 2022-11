Alar Karis: Eesti ja Kanada töötavad iga päev Ukraina toetamise nimel

«Oleme kõigis olulistes välispoliitikaküsimustes täiesti samameelsed, meie jaoks on äärmiselt oluline edendada tugevat liitlassuhet ja koostööd NATO-s ning töötame iga päev Ukraina toetamise nimel. Mul on väga hea meel, et Kanada avab peatselt ka püsivalt suursaatkonna Tallinnas,» ütles president Alar Karis kohtumisel Kanada peaministri Justin Trudeau’ga.

Eesti riigipea avaldas tunnustust Kanada otsustavusele ja järjekindlusele panustada Balti regiooni julgeolekusse, kuna Kanada suurim väekontingent väljaspool koduriiki asub Balti riikides.

Riigipea tänas Kanadat Eesti põgenike toetamise eest läbi mitme aastakümne. «Kanada on oma külalislahkuses olnud inspiratsiooniks. Me õpime sellest kogemusest ja teame, et nüüd on oluline aidata Ukraina sõjapõgenikke,» märkis president Karis.

Eesti presidendi sõnul on geopoliitilised arengud ja Venemaa agressioon näidanud, et täna on olulised kõik tegevused, mis aitavad demokraatlikul maailmal vähendada oma tarneahelate sõltuvust autoritaarsetest riikidest.

President Karis tõi esile Kanada ettevõtte Neo Performance Material (NPM), millele kuulub haruldasi muldmetalle töötlev tehas Sillamäel. Ettevõte investeerib 100 miljonit uude püsimagnetite tehasesse, mis suurendab püsimagnetite tootmist Euroopa Liidus kuuekordselt.

«See investeering on näide Euroopa ettevõtete jaoks oluliste komponentide tootmise võimalikkusest ka Euroopa Liidus. Meil on hea meel, et selleks sobiv koht leiti Eestis,» märkis president Karis kohtumisel.