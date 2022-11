Parempoolsed: peretoetuste eelnõu võib käivitada migratsioonipumba

«Kolme ja enama lapse pealt makstava toetuse hüppelise tõusuga saadetakse toimetulekuraskustes peredele selge sõnum, et mõistlik tee majanduslikust kitsikusest pääsemiseks on saada rohkem lapsi. See oleks ohtlik trend ning tekitaks täiendava surve sotsiaalkaitsesüsteemile,» rääkis erakond Parempoolsete esimees Lavly Perling. «Seda enam, et toetused on suuremad kui paljude ametikohtade palk, mistõttu madalama sissetulekuga perede jaoks tasub toetustest elamine alates uuest aastast paremini ära kui tööl käimine. Samal ajal on paljudele jõukamatel peredel piinlik, et hakkavad riigilt saama suurt toetust, mida nad tegelikult ei vajagi.»