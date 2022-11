OTSEPILT ⟩ Selguvad peresõbralikud tööandjad

Tänavu omistatakse märgis 22 organisatsioonile nii era- kui avalikust sektorist, kus on keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse programmi jooksul parandatud ühtkokku ligi 5200 töötaja töökeskkonda. Tööandjaid tunnustavad ja diplomid annavad üle tervise- ja tööminister Peep Peterson ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused. Programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond, tööandjatele on seal osalemine on tasuta.