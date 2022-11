Valimiseelne linnaeelarve: Tallinn jagab toetusi ja tõstab palku

«Selleks, et valmis olla ka ebameeldivateks üllatusteks, moodustame linnavalitsuse reservfondi miljoni euro suuruse kriisireservi. Viimaste aastate kriisiolukorrad on näidanud, et just kohalikul omavalitsusel on vajadus esmajärjekorras tegutseda ka siis, kui olukorra lahendamine on riigiasutuste pädevuses,» ütles Kõlvart. «Seoses jätkuvalt kõrge inflatsiooniga ning võttes arvesse majanduse ja tööturu olukorda, siis suurendame ka linnaorganisatsiooni töötasufondi kümme protsenti,» lausus linnapea.