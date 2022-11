Erikomisjon soovib kiirtestide hanke menetluse suuremat avaldamist

Kinnise komisjoni istungi järgselt tõdes esimees Tõnis Mölder (KE), et komisjoni liikmetel võiks olla väärteomenetluse kohta terviktekst, et seadusest tulenevalt teemat arutada.

«Minu isiklik hinnang on, et sel teemal peaks kindlasti toimuma komisjoni siseselt mõningad arutelud ja arvan, et tegelikult on ka avalikkus ära teeninud, et teemal toimuks üks avalik istung, kus kõik osapooled saavad nendele küsimustele ammendavad vastused,» ütles Mölder.