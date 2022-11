See on Mustamäe ainus ametlik varjumiskoht, mis on häda korral kõigile avatud. Hoone kõrvaluksel on sinine kolmnurk oranžil taustal. Selline märk tähistab avalikku varjumiskohta, kuhu lähedal viibijad saavad ootamatu ohu korral varju joosta. Siinne varjumiskoht on hoone keldrikoridor ja seal asuvad muud ruumid. Muu hulgas ka näiteks sealsamas asuva kultuurikeskuse esinejate garderoob ja tualettruumid.