Politsei otsib 12-aastast Kirsikat

Politseile laekus teade, et 22. novembril lahkus oma kodust Põlvamaalt Kanepi vallast 12-aastane Kirsika, kes pidanuks kella poole viiese bussiga sõitma Tartusse oma sõbranna juurde. Sinna tüdruk aga ei jõudnud ning praegu on teadmata, kus ja kellega ta aega veedab.

Kirsika on 155-160 cm pikk, tal on mustad lühikesed juuksed. Kodust lahkudes olid tal seljas helehallid dressid, must jope, jalas heledad tossud ja kaasas roosa seljakott.