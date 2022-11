VÄLKVIDEO ⟩ Meelis Maripuu: monumendikomisjoni salastamine tõi kaasa tarbetu meediakära ja lahmimise

Meelis Maripuu rääkis Postimehe otsesaates, et ei oska vastata, miks riigikantselei punamonumentide töörühma koosseisu salastas, ega ole küsinud ka oma kolleegide käest, kas nad soovisid oma nime saladuses hoida.

«Ma ausalt öelda ei küsinud nende käest, et kas nad on vastu või poolt. Miks riigikantselei või valitsus otsustas täpselt sellisel kombel selle töö korraldada, sellele ma ei oska vastata, see oli nende otsus.»