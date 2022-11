GALERII ⟩ Tallinna jõuluturul keeb elu juba enne avamist

Lastele mõeldud karusselle on sel aastal lausa kolm tükki. Tõsi, keset päist päeva keerlevad need tühjalt. Üks perekond üritab oma võsukest lõbusõidule meelitada, kuid too ajab karjudes ja jalgadega vehkides vastu. Lõpuks jääb isa ja ema jõud siiski peale ja vingerdav jõnglane topitakse karussellile, kus ta maha rahuneb.

Tänavune hea uudis on see, et Raekoja platsile saabub taas jõuluvana. Tema majake on kuuse lähedal juba paigas, kuid uksel olev silt teatab, et jõuluvana tuleb alles 1. advendil ehk 27. novembril kell 12.

Muidu on jõuluturg selline nagu ikka. Kaupmeeste majakesi on pisut vähem kui koroona-eelsetel aastatel ning selle võrra saab nende vahel vabamalt liikuda. Umbes pooltest putkadest saab osta mitmesuguseid glögisid. Küll alkoholiga ja ilma, küll kangema ja lahjema alkoholiga. Hinnad kõiguvad kolme ning viie ja poole euro vahel. Kõige kangem jook on kirjade järgi 21kraadine glögi.

Tänavuse üllatuse leiab jõuluturu Saiakäigu poolsest otsast, kus müüakse tõelisi retro-jõuluehteid. Nende müüja Silvia on jõuluturul kaubelnud juba aastaid. «Ma olen leedulanna, mu isa oli lätlane, tema ema oli sakslane, aga mina elan nüüd Eestis,» rääkis Silvia.

Need vana välimusega jõuluehted on tema sõnul tegelikult kõik tänapäevased plastikust tooted, neid toodab üks Ukraina tehas. «Need on viimasel ajal küll väga kalliks läinud, aga meil on ikkagi hea meel, et saame neid siin müüa. Kõigile need ei meeldi, sest paljud ei armasta plastikut. Paljud arvavad, et need on vanaaegsed, kuigi need seda ei ole. Aga mõned inimesed koguvad neid ja tahavad oma kollektsiooni absoluutselt kõiki selliseid ehteid,» rääkis Silvia.

Jõuluturg avatakse kell kuus õhtul, ja siis süüdatakse tuled ka Raekoja platsi jõulupuul. Galina ja Olga on kaks sõbrannat, üks elab Helsingis, teine Tallinnas ning igal aastal saavad nad Tallinnas kokku ja külastavad ka jõuluturgu. «Praegu on puudu veel tuled kuuse peal, aga need süüdatakse õhtul ja siis me tuleme uuesti siia neid vaatama,» rääkisid sõbrannad.