Stoltenbergi sõnul tahab Putin talve sõjas relvana kasutada

«President Putin üritab hävitada Ukraina energia- ja gaasitaristut ning põhiteenuseid ukrainlastele. Talve hakul seda tehes demonstreerib ta, et tahab talve Ukraina vastu relvana kasutada. See on kohutav ja peame olema valmis edasisteks rünnakuteks,» rõhutas Stoltenberg.