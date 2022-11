Narvas peeti esimest korda meeles aasta kõige aktiivsemaid vabatahtlikke

2022. aasta on piirilinna Narva jaoks olnud väljakutsete rohke. Linna on läbinud üle 26 000 Ukraina sõjapõgeniku, pooled Eestisse saabunutest. Ligi 600 inimest on oma elukohaks valinud Narva. Transiitpõgenikega tegelemine on Narvas suuresti olnud vabatahtlike õlul, kes on panustanud oma aega ja jõudu kogudes ja jagades humanitaarabi, nõustades, lohutades ja majutades inimesi. Just seetõttu on aasta vabatahtlike hulgas palju inimesi, kes on aidanud sõjapõgenikke.