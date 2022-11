Politsei on tänavu tabanud liiklusest üle 3000 juhiloata sõidukijuhi

Esmakordselt liiklusest kõrvaldatud juhid toovad sageli põhjuseks iseseisva harjutamise varsti toimuvaks transpordiameti sõidueksamiks. «Tagajärjeks on aga see, et lisaks karistuseks määratavale kuni 800 euro suurusele rahatrahvile või arestile on esmast juhiluba soovival inimesel vähemalt aastaks piiratud eksamile minek,» märkis liiklusjärelevalvekeskus.