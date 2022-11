INTERVJUU ⟩ Piret Hartman: pole kunagi poliitikaase minekut kahetsenud, tegu on elukooliga

Väga meeldis. Esmalt meeldib mulle see, et festival jõuab ka Ida-Virumaale, mida ma ka avakõnes ütlesin. Mulle meeldis see elevus, mis seal tekkis ja see võimalus, et ka kohalikud inimesed saavad tulla nii olulisele sündmusele, panna ennast uhkelt riidesse ja tunda seda melu, mis pealinnas selle festivaliga seoses aset leiab. Ja mulle meeldis väga ka film «Valik», mida festivali avamise puhul näidati. Nägin ka selle filmi võtteid Narvas ja mõtlesin, et huvitav, mis sellest kõigest välja tuleb. Inimesed tegid ju esimest korda filmi. Leian, et esimese korra kohta oli film väga heal tasemel.