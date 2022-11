Kolmapäeval püsib teedel libeduse oht

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel Lääne- ja Loode-Eestis valdavalt soolaniisked, mujal riigiteedel öisest sajust lumised või sõidujälgede vahel lumesegused. Kesk- ja Lõuna-Eestis sajab paiguti lund juurde. Temperatuur on saartel plusspoolel, mandril kergelt miinuses. Teed on lumised ja libedad.