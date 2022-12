Zelenskõi sõnul on Kiievis ja veel kuues oblastis elektriga suuri probleeme

«Olukord on endiselt väga raske nii pealinnas kui ka selle ümbruses ja veel kuues oblastis. Meie energeetika- ja kommunaaltöötajad teevad kõik, et süsteemi stabiliseerida ja inimestele rohkem ja pikemat aega energiat anda,» rääkis Zelenskõi.

President tõi välja, kui oluline on, et inimesed saaksid aru, millal ja kui kauaks neil elekter ära läheb ja mis põhjustel.

«See on nii energiafirmade endi ja ka kohalike omavalitsuste kohustus. Inimestel on õigus teada. Ja nii palju, kui praegu on võimalik, siis tuleks tagada elu ennustatavus. Inimesed ju näevad, et naabermajades või kõrvaltänavatel tuled põlevad. Millegipärast on valguse osas erinevad reeglid. Ja õiglus ja selgus peaks selles asjas olema,» toonitas Zelenskõi.