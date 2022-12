VIDEO ⟩ Kallas Läänemetsa lasteaedadest: tahan, et ministeeriumile ette nähtud raha liiguks selle valitsemisala sees

Kolmapäevane Postimees kirjutas, et Läänemets on endale valitsuses välja võidelnud ca 10-miljonilise eraldise kohalikeks investeeringuteks. Muu hulgas on nn ministri katuseraha tulemus, et siseministeeriumi eelarvest rahastatakse koolide ja lasteaedade ehitust.