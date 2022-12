Tallinna aasta linnakodanikuks valiti Räägu kooli direktor

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on kogu tänavuse aasta vältel olnud nii rahvusvaheline kui kodumaine fookus Ukrainal ning seetõttu on ootuspärane, et ka Tallinna aasta linnakodaniku valimisel oli palju kandidaate, kes just Ukraina inimeste abistamisega tegelevad. Paljude väärikate kandidaatide seast osutus valituks just Räägu kooli juht Natalja Mjalitsina.

Volikogu esimees kirjeldas Mjalitsinat kui juhti, kes otsib eelkõige alati võimalusi, mitte takistusi. Räägu kooli juhina on Natalja Mjalitsina missiooniks pakkuda Ukrainast põgenenud lastele turvalist ja hoolivat keskkonda haridustee jätkamiseks. Mjalitsina juhtimisel leiti Räägu kooli vajalik personal, loodi tingimused ning mis kõige tähtsam - võimalused õppetööga kiiresti ja kvaliteetselt peale hakata.

Mjalitsina ütles, et Räägu kooli vedamise energia tuleb ikka eelkõige inimestest. «Vaatan lapsi ja õpetajaid ning mõtlen, et tegelikult on ikka päris tore tunda toetust ja seda, et me pole üksi jäetud,» ütles Mjalitsina. Ta tõdes, et on toetuse, tunnustuse ja jõuluaja valguses võtnud eesmärgiks tuua esile ja tunnustada head ja jätta tahaplaanile probleemid, millega nagunii tuleb tegeleda. «Kõige parem mõjutaja on headus,» toonitas Mjalitsina.