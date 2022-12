Valitsuse kriisiõppus ⟩ Peaminister hoiatas taas võimalike elektrikatkestuste eest

«Olukorras, kus kõigile inimestele ja ettevõtetele elektrit ei jätku, on esmatähtis kokkuhoid. Oleme Ukrainas näinud, et koos pingutades ja partnerite abiga saab riik hakkama,» rääkis Kallas. «Oluline on iga inimese ja ettevõtte enda valmisolek, olgu selleks vajaliku toidu- ja joogivaru, elektrigeneraatori, kriisiplaanide või taskuraadio olemasolu,» lisas ta.