Sõda harvendas Vene vägede ridu Eesti piiri taga

Kaitseväe luurekeskusel ja välisluureametil on Venemaa Lääne sõjaväeringkonnas toimuva kohta hea ülevaade, kuid täpsed andmed Venemaa sõjaväebaasides toimuva kohta ei kuulu avalikkusega jagamisele. Küll aga möönavad mõlema asutuse esindajad, et kahtlemata on 24. veebruarist alates kestnud sõda meie läheduses asuvate Vene vägede ridu hõrendanud.