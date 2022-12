Tallinn lisab rattatoetusele kuni 25-eurose toetuse kiivri ostmiseks

Volikogu toetas Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut, et kooliõpilastele mõeldud saja euros suuruse jalgratta ostmise toetusega kaasneks kuni 25 euro suurune toetus jalgrattakiivri ostmiseks.Toetust tuleb taotleda koos jalgratta ostmise toetuse taotlemisega ning esitada jalgrattakiivri ostmise ostuarve.

Abilinnapea Joosep Vimm sõnas, et muutuse eesmärgiks on võimalikult turvaline rattasõit. «Kuigi lastele on kiivriga sõit kohustuslik, annab see muutus lisakindluse, et lapsed kiivri saavad ning seda kannavad. Kooli ja kodu vahel rattaga sõitmine edendab laste liikumisharjumust, seega loodame, et võimalikult paljud lapsed teevad endale ratturi load ja asuvad ka igapäevaselt sõitma,» lausus Vimm.

Kiivri toetust on õigus saada ka nendel, kes on juba jalgratta ostu toetust saanud. Selleks tuleb esitada täiendav taotlus kiivri toetuse saamiseks ühe aasta jooksul alates jalgratta ostmise toetuse taotluse esitamisest. Muul juhul tuleb jalgratta ja kiivri ostu taotlus esitada koos.

Järgmisest aastast on jalgratta ostmise toetuse saamise tingimuseks muu hulgas see, et jalgratturi juhiluba on väljastatud toetuse taotlemise aastal või sellele eelnenud aastal. See muudatus võimaldab toetada ka neid, kes teevad ratturi juhiloa eksami aasta lõpul, kuid plaanivad ratta osta kevadel.