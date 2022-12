FOTOD ⟩ Trammiliiklus Tallinnas on kahel liinil mõneks ajaks seiskunud

«Seoses elektrikatkestusega Pärnu maanteel ei toimu hetkel trammiliiklust liinil 3 ja 4. Alternatiivina soovitame kasutada bussiliine 5 ja 18,» vahendas linnatransport ühismeedias ja täpsustas, et elektrikatkestus juhtus kontaktliinide lõhkumise tõttu. Trammiliiklus on suunatud Koplisse.

Lisati, et avariibrigaad tegeleb probleemi likvideerimisega ning et tehakse kõik selleks, et trammiliiklus võimalikult kiiresti taastada. «Eeldatavalt saadakse probleemist jagu juba tänase tööpäeva lõpuks.»