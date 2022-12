Hinnalagi Vene naftale ⟩ Reinsalu: 60 dollarit barreli kohta on samm edasi, kuid kaugelt mitte piisav

«Meie eesmärk on võtta Venemaalt ära vahendid, millega rahastada oma agressiivset sõjategevust Ukraina riigi, rahva ja iseseisvuse vastu. Ka täna kehtestatud hinnalagi on liialt kõrge ja ei täida seda eesmärki täielikult, ent ma olen lootusrikas, et meil on võimalik edasistes aruteludes seda allapoole tuua. Meile on oluline, et tänastest otsustes sõnastati selgelt, et hinnalage on võimalik ümber vaadata,» ütles Reinsalu.