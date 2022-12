Reinsalu sõnul võitleb Ukraina kogu Euroopa vabaduse eest ja me peame andma Ukrainale rohkem toetust, et ta selle sõja võidaks. «Tulevase Euroopa julgeolekuarhitektuuri eeldus on, et piiride puutumatus oleks tagatud, mistõttu tuleb aidata Ukrainal täielikult taastada territoriaalne terviklikkus, et Venemaa ei saaks pärast sõda dikteerida oma naabritele, milline peab olema nende eluviis ja poliitilised valikud.»