Zelenskõi: Ukraina kaitsevägi hoiab kindlalt positsioone

«Riigi ja rahva põhiülesanne on teha kõik, et toetada Ukraina kaitseväge, tugevdada neid igal võimalikul viisil ja leida maailmast nende jaoks kõik vajalik,» ütles Zelenskõi õhtuses videosõnumis.

«Meie kaitseväelased hoiavad kindlalt positsioone ja isegi kõige raskemaid suundi. Mitu korda on sissetungijad plaaninud kogu Donbassi vallutada ja kätte saada näiteks Bahmuti. Mitu korda on nad juba isegi teatanud oma edasitungi ja võitude uued kuupäevad. Kõik need on nurjatud. Meie poisid on tõelised kangelased,» rõhutas riigipea.

Zelenskõi märkis, et ta teab, kui raske on Donbassis asuvas Bahmutis.

«Poisid, pidage vastu! Mina olen teiega, inimesed on teiega. Selle ülesande täitmiseks, selle edukaks täitmiseks peame üksteist toetama. Ja ma tänan kõiki, kes aitavad tugevdada Ukrainat ja kes saab pärast seda talve kindlasti öelda, et meie võidu lähenemine on ka tema isiklik tulemus, isiklik saavutus,» rääkis president.

Zelenskõi toonitas juba pöördumise varasemas osas ühtsuse ja kokkuhoidmise tähtsust.

President märkis oma igaõhtuses videoläkituses, et talv tuleb raske, kuid seda ei tohiks võtta kui proovikivi, vaid kui aega, mis toob võidu lähemale.

«Vaenlane loodab tõesti talve meie vastu ära kasutada: muuta talvekülm ja raskused osaks hirmust. Peame tegema kõik, et see talv üle elada, olgu see nii raske kui tahes. Elada ja ellu jääda. Sel talvel tuleb kõiki hoida ja kõiki kaitsta,» rõhutas ta.

Zelenskõi märkis, et Venemaal «on endiselt raketid ja eelis suurtükiväes».

«Jah, aga meil on midagi, mida okupantidel ei ole ega ka saa olema. Me kaitseme oma kodu ja see annab meile võimalikult tugeva motivatsiooni. Võitleme vabaduse eest ja see suurendab alati jõudu. Me kaitseme tõde ja see ühendab kogu Ukrainat ja seda ümbritsevat maailma,» ütles riigipea.