Riigikontrolör Läänemetsa «katuserahadest»: küsimus on selles, kus see raha asuma peab

Möödunud nädalal kirjutas Postimees , et siseministeerium on enne eelseisvaid valimisi asunud usinalt lasteaedu, koole ja nende ventilatsioonisüsteeme ehitama. Nii mõnigi investeering on suunatud kusjuures just Läänemetsa erakonnakaaslaste juhitud omavalitsustesse ja seda läbi ka kultuuriministeeriumisse ning haridus- ja teadusministeeriumisse suunatud kuluridade.

«Nendest objektidest on olnud mitu kuud teadlik riigihalduse minister, rahandusminister. Keegi pole ühtegi ettepanekut tagasi lükanud. Ma arvan, et võib nimetada, et valitsus on teadlikult tegutsenud,» vastas Läänemets.

Riigikontrolör Janar Holm ministeeriumi manööverdustele heakskiitu ei andnud. «Riigieelarve puhul lähtutakse ministeeriumi valitsemisalast. Loomulikult on valitsemine terviklik, aga küsimus on selles, kus raha asuma peab,» nentis Holm. «Juhin tähelepanu, et meil on programmipõhine eelarvestamine. Meid tõsiselt huvitab, millist siseministeeriumi valitsemisala mõõdikut see mõjutab. Eriti pole aru saada, kuhu alla see raha pandudki on. See pole ühegi programmi osa, aga just programmidest tulenevalt peaks eelarve kokku saama,» rääkis ta.