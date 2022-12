Leo Kunnas astus riigikaitsekomisjoni aseesimehe kohalt tagasi

EKRE aseesimees Mart Helme ütles, et erakonna sügava veendumuse kohaselt ei ole mõeldav, et praeguses kriitilises Ukraina sõja olukorras jätkab riigikaitsekomisjoni juhtimist inimene, kes on Vene rahapesijatelt võtnud vastu oma kampaania rahastamiseks hämara taustaga raha.