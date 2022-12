Riigikontrolöri märkused sundisid Läänemetsa katuseraha maha kriipsutama

«Nii ei ole kindlasti korrektne,» sõnas riigikontrolör Janar Holm istungil. «Ei saa olla olukorda, kus kultuuriministeerium näeb, et oleks vaja politseinikele palka maksta, ja paneb selle oma eelarvesse. Või näiteks sotsiaalministeerium näeb, et on viimane aeg õhutõrjeseadmeid osta,» tõi ta võrdlusi. «Ei saa nii. See on valitsuse selge tööjaotuse küsimus ja väga põhimõtteline küsimus,» jätkas ta. «Peamine probleem on see, et mitmete eraldiste puhul on tegemist valitsemisalasse mittekuuluvate eraldistega. On selge, et siseministri valitsemisalasse ei kuulu koolide ja lasteaedade ehitus.»