Purtse jõe puhastustööd lõpetati

Lüganuse valla elaniku Juhan Pärtna sõnul on jõe olukord puhastustöödega väga palju paremaks muutunud. «See on väga suur asi. Enne oli jõgi lausa must ja reostuse haisu oli tuppa tunda. Nüüd on vesi puhas ja kena vaadata. Sel sügisel nägin kahte emasforelli ja on lootust, et kevadeks on palju maimusid. On kuuldusi, et kalu on nähtud ka Kohtla-Nõmme pool. Eks see võtab aega kuniks jõgedesse tuleb floora ja kaladel saavad olema veel paremad olud,» rääkis Pärtna, kelle territooriumit jääkreostuse likvideerimine puudutas.