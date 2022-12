Aasta keelekümblusasutus on Pae gümnaasium

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tänas auhindade üleandmisel kõiki, kes aastate jooksul on ära teinud keelekümblusvõrgustiku ja -metoodika arendamisel suure töö. «Valdkonna töötajad on oma ala professionaalid, kes on keelekümblust oma südames kandnud, moodustades üksteist toetava võrgustiku. Keelekümblus on aidanud meid siiani eesti keele õppe edendamisel ja jääb keeleõppe metoodikate hulgas kasutusele ka edaspidi,» ütles minister.