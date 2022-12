Peatage Nursipalu! Allkirju harjutusvälja laiendamise vastu on 10 000

10 000 hektarit polügoonile

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) selgitas, et laiendamist plaanides arvestas kaitseministeeriumi valitsemisala sellega, et võimalikult vähe mõjutada kohalikke elanikke ja keskkonda. «Kahtlemata on see väga keeruline projekt. Teeme kõik selleks, et inimestele nende kodud alles jääks. Laiendamine toimub eelkõige riigimaa arvelt, ent erakinnistuid kaasamata pole seda võimalik kahjuks teha,» sõnas Pevkur. Tema sõnul on plaanitud laiendusest ligi 75 protsenti riigimaa.